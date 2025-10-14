Monte-Cristo Théâtre Berthelot Montreuil

Monte-Cristo Samedi 21 février 2026, 17h00 Théâtre Berthelot Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T17:00:00+01:00 – 2026-02-21T18:50:00+01:00

Fin : 2026-02-21T17:00:00+01:00 – 2026-02-21T18:50:00+01:00

Edmond Dantès, jeune marin de dix-neuf ans, débarque à Marseille pour s’y fiancer le lendemain avec la belle Catalane Mercédès. Trahi par des « amis » jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et enfermé dans une geôle du château d’If, au large de Marseille. Après quatorze années d’emprisonnement, il réussit à s’évader et entreprend alors de se venger méthodiquement de ceux qui l’ont accusé à tort…

L’art des séries si prisé dans nos foyers ne date pas d’hier. En 1844, Dumas entamait la publication du roman feuilleton Le Comte de Monte-Cristo demeuré mythique. Le conteur Nicolas Bonneau, la musicienne comédienne Fanny Chériaux et le guitariste Mathias Castagné revisitent ce monument sur le mode d’un palpitant polar radiophonique à regarder, feuilleton aux allures «tarantinesques», aux accents «morriconiens», mêlant satire sociale et élans romanesques, dans lequel le spectateur succombe avec le héros aux jouissances sans limite de la vengeance.

Théâtre Berthelot 6 rue Marcelin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil 93100 Solidarité – Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France

Cie La Volige / Nicolas Bonneau · Fanny Chériaux Classique revisité Épopée

Frédéric Ferranti