Monte-Cristo Théâtre du Chevalet Noyon

Monte-Cristo Vendredi 27 mars 2026, 20h30 Théâtre du Chevalet Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:20:00+01:00

Fin : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:20:00+01:00

Edmond Dantès, jeune marin de dix-neuf ans, débarque à Marseille pour s’y fiancer le lendemain avec la belle Catalane Mercédès. Trahi par des « amis » jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et enfermé dans une geôle du château d’If, au large de Marseille. Après quatorze années d’emprisonnement, il réussit à s’évader et entreprend alors de se venger méthodiquement de ceux qui l’ont accusé à tort…

L’art des séries si prisé dans nos foyers ne date pas d’hier. En 1844, Dumas entamait la publication du roman feuilleton Le Comte de Monte-Cristo demeuré mythique. Le conteur Nicolas Bonneau, la musicienne comédienne Fanny Chériaux et le guitariste Mathias Castagné revisitent ce monument sur le mode d’un palpitant polar radiophonique à regarder, feuilleton aux allures «tarantinesques», aux accents «morriconiens», mêlant satire sociale et élans romanesques, dans lequel le spectateur succombe avec le héros aux jouissances sans limite de la vengeance.

Théâtre du Chevalet Place Aristide Briand, Noyon Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France

Cie La Volige / Nicolas Bonneau · Fanny Chériaux Classique revisité Épopée

Frédéric Ferranti