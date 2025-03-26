MONTE CRISTO – ZENITH DE LILLE Lille

MONTE CRISTO Début : 2026-10-17 à 20:30. Tarif : – euros.

Monte-Cristo, le spectacle musical » aux Folies Bergère et en tournée en France, Belgique et Suisse, revisite l’œuvre de Dumas avec une mise en scène grandiose et des mélodies poignantes.Le projet est porté par Alexandre Faitrouni à la mise en scène, Julien Mairesse à la scénographie, Stéphane Laporte et Yann Guillon à l’écriture du livret. Les chansons sont signées Benoît Poher du groupe Kyo et Franklin Ferrand. Les deux rôles-titres sont interprétés par Stanley Kassa et Océane Démontis qui ont triomphé dans « Les Misérables » au Théâtre du Châtelet.

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59