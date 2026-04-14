Monte en selle !, Place du chateau, Sainte-Foy-l’Argentière

Monte en selle ! Samedi 2 mai, 09h00 Place du chateau Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T13:00:00+02:00

Sortez votre vélo du fond du garage pour vous remettre en selle. Des réparateurs vous montreront comment entretenir son vélo, des animateurs vous expliqueront les régles de la sécurité sur les routes, des chasubles réfléchissantes vous seront proposées, et des vélos d’occasion seront exposés pour faciliter les échanges entre particuliers.

L’achat de vélo à assistance électrique sera facilité par la mise en relation avec des revendeurs locaux et le suivi de leur garantie.

Place du chateau place du chateau, 69610 Sainte Foy l’Argentière Sainte-Foy-l’Argentière 69610 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « ruchedelecologie@laposte.net »}]

Bourse à vélo + sécurité routière + réparateurs vélo + Vélo à assistance électrique + atelier réparation vélo + parcours vélo école

ruche de l’écologie