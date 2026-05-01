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Montée de la vache place de l’église Saint-Saulge

Montée de la vache place de l’église Saint-Saulge

Montée de la vache place de l’église Saint-Saulge dimanche 10 mai 2026.

Lieu : place de l'église

Adresse : Place de l'église

Ville : 58330 Saint-Saulge

Département : Nièvre

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Saulge

Montée de la vache

place de l’église Place de l’église Saint-Saulge Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:30:00
fin : 2026-05-10 23:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Dimanche 10 mai à Saint- Saulge
BLANCHETTE REPREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ ! ☀️
C’est le retour d’un moment incontournable à Saint-Saulge…
Blanchette fait sa grande montée sur le toit de l’église !

Une journée festive, conviviale et ouverte à tous, pour se retrouver et faire vivre le village ❤️

Dès 15h
Découvrez le parcours d’orientation de Saint-Saulge avec N.O.R.D 58

16h30 Montée de la Vache en musique
Avec la fanfare Les Niévrosés pour une déambulation joyeuse et animée

17h30 Concert GALLICA
Musique traditionnelle du Morvan pour prolonger la fête

Tout au long de l’événement

Buvette & repas sur place
Au menu Coq au vin
Encas sucrés avec les Pâtisseries de Manon
Produits régionaux Halle des Paysans
Pétanque pour petits et grands

Un événement simple et chaleureux pour partager, se rencontrer et profiter ensemble ✨

Alors venez nombreux…
Blanchette vous attend !   .

place de l’église Place de l’église Saint-Saulge 58330 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 51 18 94  saintsaulgeanimation@gmail.com

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English : Montée de la vache

L’événement Montée de la vache Saint-Saulge a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Coeur de Nièvre

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