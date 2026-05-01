Montée de la vache place de l’église Saint-Saulge

Saint-Saulge

Montée de la vache

place de l’église Place de l’église Saint-Saulge Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:30:00

fin : 2026-05-10 23:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Dimanche 10 mai à Saint- Saulge

BLANCHETTE REPREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ ! ☀️

C’est le retour d’un moment incontournable à Saint-Saulge…

Blanchette fait sa grande montée sur le toit de l’église !

Une journée festive, conviviale et ouverte à tous, pour se retrouver et faire vivre le village ❤️

Dès 15h

Découvrez le parcours d’orientation de Saint-Saulge avec N.O.R.D 58

16h30 Montée de la Vache en musique

Avec la fanfare Les Niévrosés pour une déambulation joyeuse et animée

17h30 Concert GALLICA

Musique traditionnelle du Morvan pour prolonger la fête

Tout au long de l’événement

Buvette & repas sur place

Au menu Coq au vin

Encas sucrés avec les Pâtisseries de Manon

Produits régionaux Halle des Paysans

Pétanque pour petits et grands

Un événement simple et chaleureux pour partager, se rencontrer et profiter ensemble ✨

Alors venez nombreux…

Blanchette vous attend ! .

place de l’église Place de l’église Saint-Saulge 58330 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 51 18 94 saintsaulgeanimation@gmail.com

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English : Montée de la vache

L’événement Montée de la vache Saint-Saulge a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Coeur de Nièvre