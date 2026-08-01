Montée historique de Moux en Morvan Sur les routes Moux-en-Morvan
samedi 15 août 2026 · Sur les routes · Moux-en-Morvan
Informations pratiques
Moux-en-Morvan
Montée historique de Moux en Morvan
Sur les routes Montée historique Moux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
1ère montée historique de Moux en Morvan en course de côte. Entrée gratuite, restauration sur place. Organisé par ASA Nivernais Morvan et Anost Classic. .
Sur les routes Montée historique Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 05 18 47
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English : Montée historique de Moux en Morvan
L’événement Montée historique de Moux en Morvan Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs