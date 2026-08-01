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Montée historique de Moux en Morvan Sur les routes Moux-en-Morvan

samedi 15 août 2026 · Sur les routes · Moux-en-Morvan

Montée historique de Moux en Morvan Sur les routes Moux-en-Morvan

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Sur les routes
Adresse
Montée historique
Ville
58230 Moux-en-Morvan
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Moux-en-Morvan

Montée historique de Moux en Morvan

Sur les routes Montée historique Moux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

1ère montée historique de Moux en Morvan en course de côte. Entrée gratuite, restauration sur place. Organisé par ASA Nivernais Morvan et Anost Classic.   .

Sur les routes Montée historique Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 05 18 47 

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English : Montée historique de Moux en Morvan

L’événement Montée historique de Moux en Morvan Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs