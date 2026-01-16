Montée historique de Speloncato Speloncato

Montée historique de Speloncato

L’Association Strade e Mutori Balanini organise la Montée Historique de Speloncato les 28 et 29 mars 2026. L’épreuve emprunte d’anciennes routes du Rallye de Balagne et du Tour de Corse. Un superbe événement VHC en Corse !

English : Historic ascent of Speloncato

The Association Strade e Mutori Balanini is organizing the Montée Historique de Speloncato on March 28 and 29, 2026. The event uses former Rallye de Balagne and Tour de Corse routes. A superb HCV event in Corsica!

