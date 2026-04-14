Moonlight, Cinéma Le Méliès, Villeneuve-d’Ascq
Moonlight, Cinéma Le Méliès, Villeneuve-d’Ascq dimanche 26 avril 2026.
Moonlight Dimanche 26 avril, 16h30 Cinéma Le Méliès Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T16:30:00+02:00 – 2026-04-26T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T16:30:00+02:00 – 2026-04-26T18:30:00+02:00
Cinéma Le Méliès 11 Rue Traversière, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France https://www.lemelies.fr/
suivi d’un apéro de clôture [Mon défi cinéma]
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