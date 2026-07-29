MOOREA LIVE TOM FRAGER Saint-Brevin-les-Pins
jeudi 6 août 2026 · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
MOOREA LIVE TOM FRAGER
plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
MOOREA LIVE Les concerts de l’été au Moorea
Tout l’été, le Moorea fait vibrer la plage des Rochelets avec ses Moorea Live . Dans une ambiance décontractée, face à l’océan, découvrez chaque semaine des artistes aux univers variés folk, reggae, chanson française, blues, bossa nova ou encore musiques du monde. Les concerts sont gratuits et se déroulent au coucher du soleil, l’occasion idéale de partager un verre ou un repas les pieds dans le sable.
Tom Frager Chanson française / Pop (6 août)
Point d’orgue de la programmation, Tom Frager est l’une des figures les plus connues de cet été musical. Révélé au grand public avec son immense succès Lady Melody , disque de platine en France, il séduit depuis plus de quinze ans grâce à un mélange de pop, folk et reggae. Ancien surfeur de haut niveau, son univers solaire et ses mélodies entraînantes s’accordent parfaitement avec l’ambiance du Moorea. Sur scène, il alterne ses plus grands succès et les titres de ses albums plus récents dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. .
plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 13 54 87 lemooreaplage@gmail.com
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English :
L’événement MOOREA LIVE TOM FRAGER Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin
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