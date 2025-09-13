Mords – La Compagnie Arlie Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Mords – La Compagnie Arlie Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 12 février 2026.

« Je me suis toujours demandé. S’il y avait de la vie dans cette masse là. » Reprenant le mythe du loup-garou et les codes de contes de fées, MORDS mène une enquête : où se situe la vérité, et quels monstres se cachent sous notre lit ? Dans cette pièce investissant et déconstruisant les dualités, c’est au travers des yeux d’Eline que nous mènerons ce voyage. Sommes-nous réellement à l’abri derrière nos portes fermées à clé ?

Réservation auprès de l’accueil (01 40 28 18 48 – caleshalles@actisce.org)

Venez découvrir ce spectacle au centre Ruth Bader Ginsburg !

Du jeudi 12 février 2026 au vendredi 13 février 2026 :

vendredi

de 20h00 à 21h00

jeudi

de 20h00 à 21h00

payant

Tarif plein : 13 €

Tarif réduit : 11 €

Paiement sur place en espèces ou par chèque.

Tout public.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/