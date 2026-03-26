Morgan + OORALISE Amiens

Morgan + OORALISE

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Morgan Rap | FR 22:00

Fortement influencée par une multitude de genres musicaux, du reggae à la techno en passant par le rap et le métal, Morgan s’est forgée une identité artistique distinctive, perceptible dans ses créations. Cette détermination à imposer son univers transparaît notamment dans son premier album Racines , sorti en 2023, qui a connu un beau succès.

En parallèle, Morgan a relevé le défi de la scène en incarnant le premier rôle féminin de Madeleine Béjart dans la comédie musicale Molière de Dove Attia. Avec plus de 150 représentations au Palais des Sports de Paris et une tournée à travers les Zéniths de France, elle a su démontrer son talent polyvalent.

Le 10 janvier 2025 est sorti son deuxième album “La pomme”, un projet qui reflète celle qu’est Morgan aujourd’hui une femme plus déterminée, plus incisive.

À travers ses multiples accomplissements, Morgan s’affirme comme une artiste aux multiples facettes, déterminée à marquer de son empreinte l’univers du rap.

OORALISE Rap | FR 21:00

Découpeuse acharnée, OORALISE est une rappeuse franco-malgache résidant à Genève. Empreinte d’une assurance éclatante elle transmet son énergie, brille, et oralise ses messages avec des flows percutants et techniques. Avec ses textes autant dénonciateurs qu’introspecKfs, elle incarne le pont parfait entre le boombap et le rap new wave pouvant nous rappeler LiLle Simz, Doechii & Mairo. ALenKon, phénomène en approche.

Morgan Rap | FR 22:00

Fortement influencée par une multitude de genres musicaux, du reggae à la techno en passant par le rap et le métal, Morgan s’est forgée une identité artistique distinctive, perceptible dans ses créations. Cette détermination à imposer son univers transparaît notamment dans son premier album Racines , sorti en 2023, qui a connu un beau succès.

En parallèle, Morgan a relevé le défi de la scène en incarnant le premier rôle féminin de Madeleine Béjart dans la comédie musicale Molière de Dove Attia. Avec plus de 150 représentations au Palais des Sports de Paris et une tournée à travers les Zéniths de France, elle a su démontrer son talent polyvalent.

Le 10 janvier 2025 est sorti son deuxième album “La pomme”, un projet qui reflète celle qu’est Morgan aujourd’hui une femme plus déterminée, plus incisive.

À travers ses multiples accomplissements, Morgan s’affirme comme une artiste aux multiples facettes, déterminée à marquer de son empreinte l’univers du rap.

OORALISE Rap | FR 21:00

Découpeuse acharnée, OORALISE est une rappeuse franco-malgache résidant à Genève. Empreinte d’une assurance éclatante elle transmet son énergie, brille, et oralise ses messages avec des flows percutants et techniques. Avec ses textes autant dénonciateurs qu’introspecKfs, elle incarne le pont parfait entre le boombap et le rap new wave pouvant nous rappeler LiLle Simz, Doechii & Mairo. ALenKon, phénomène en approche. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

Morgan Rap | FR 22:00

Strongly influenced by a multitude of musical genres, from reggae and techno to rap and metal, Morgan has forged a distinctive artistic identity, perceptible in her creations. This determination to impose her universe is particularly evident in her debut album Racines , released in 2023, which was a great success.

At the same time, Morgan took up the challenge of the stage, playing the female lead role of Madeleine Béjart in Dove Attia’s musical Molière . With over 150 performances at the Palais des Sports in Paris and a tour of France’s Zeniths, she demonstrated her versatile talent.

January 10, 2025 saw the release of her second album, La pomme , a project that reflects Morgan as she is today: a more determined, incisive woman.

Through her many accomplishments, Morgan has established herself as a multi-faceted artist, determined to make her mark on the rap world.

OORALISE Rap | FR 21:00

A relentless cutter, OORALISE is a French-Malagasy rapper living in Geneva. With her dazzling self-assurance, she transmits her energy, shines, and verbalizes her messages with percussive, technical flows. With lyrics that are both denunciatory and introspective, she is the perfect bridge between boombap and new wave rap, reminiscent of LiLle Simz, Doechii & Mairo. ALenKon, a phenomenon in the making.

L’événement Morgan + OORALISE Amiens a été mis à jour le 2026-03-23 par OT D’AMIENS