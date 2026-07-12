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MORTYJAZZ FESTIVAL 24ème édition MORTEFAONTAINE (02600) MORTEFONTAINE

vendredi 24 juillet 2026 · MORTEFAONTAINE (02600) · MORTEFONTAINE

MORTYJAZZ FESTIVAL 24ème édition MORTEFAONTAINE (02600) MORTEFONTAINE

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
19:00
Heure de fin
00:00
Lieu
MORTEFAONTAINE (02600)
Adresse
7 rue de Templiers
Ville
02600 MORTEFONTAINE
Département
AISNE (02600)
Tarif
payant

🎷 Le Morty Jazz Festival est de retour les 24 & 25 juillet !
Pour cette 24ème édition, le festival vous accueille à Mortefontaine dans une ambiance intime, conviviale et familiale.
Bien installés sur nos canapés, sous notre chapiteau, laissez-vous porter par une programmation qui voyage entre jazz, funk, new orleans, sonorités balkaniques, orientales, afro ou encore hip-hop.
Au programme :
Vendredi 24 juillet
• Theory of Faces
• Uncle Louis
• Chlorine Free
• Leviatan Gipsy Band
• Jam Session
Samedi 25 juillet
• Duo Brady
• Vladimir Tores Quintet
• La BAK
• Moustik Haterz
• Ritual Riots
A la recherche d’une belle soirée d’été, venez partager un verre, découvrir de nouveaux artistes et profiter d’un moment de musique dans un cadre chaleureux.
📍 7 rue des Templiers
02600 Mortefontaine
🎟️ Infos & billetterie : www.mortyjazz.fr

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