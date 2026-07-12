MORTYJAZZ FESTIVAL 24ème édition MORTEFAONTAINE (02600) MORTEFONTAINE

Informations pratiques

🎷 Le Morty Jazz Festival est de retour les 24 & 25 juillet !

Pour cette 24ème édition, le festival vous accueille à Mortefontaine dans une ambiance intime, conviviale et familiale.

Bien installés sur nos canapés, sous notre chapiteau, laissez-vous porter par une programmation qui voyage entre jazz, funk, new orleans, sonorités balkaniques, orientales, afro ou encore hip-hop.

Au programme :

Vendredi 24 juillet

• Theory of Faces

• Uncle Louis

• Chlorine Free

• Leviatan Gipsy Band

• Jam Session

Samedi 25 juillet

• Duo Brady

• Vladimir Tores Quintet

• La BAK

• Moustik Haterz

• Ritual Riots

A la recherche d’une belle soirée d’été, venez partager un verre, découvrir de nouveaux artistes et profiter d’un moment de musique dans un cadre chaleureux.

📍 7 rue des Templiers

02600 Mortefontaine

🎟️ Infos & billetterie : www.mortyjazz.fr