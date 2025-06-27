Better’Rave Festival à Mortefontaine Mortefontaine

Mortefontaine

Better’Rave Festival à Mortefontaine

Parc du Temple Mortefontaine Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 14:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Préparez-vous à vivre la fête autrement, le temps d’un week-end musical au cœur des forêts de l’Oise. On vous propose de célébrer la musique et l’énergie collective avec des artistes qu’on adore, qui portent nos valeurs et qui régaleront vos oreilles.

Préparez-vous à vivre la fête autrement, le temps d’un week-end musical au cœur des forêts de l’Oise. On vous propose de célébrer la musique et l’énergie collective avec des artistes qu’on adore, qui portent nos valeurs et qui régaleront vos oreilles. Better’Rave, c’est notre façon d’imaginer une fête plus locale, plus responsable et plus inclusive un dernier échappatoire avant la rentrée pour danser ensemble et prendre soin les un·e·s des autres.

▬▬ CE QUI VOUS ATTEND ▬▬

Une grande scène en pleine nature pour 2 jours de live & DJ sets

Une prog éclectique et paritaire indie rock, funk, soul, techno, house & plus

Des espaces chills aux notes artistiques

Des animations et des jeux collectifs (avec des jeux traditionnels picards !)

Un engagement éco-responsable circuits courts, tri des déchets, transports collectifs

Une ambiance safe, inclusive et bienveillante pour toutes et tous

Un lieu magique et préservé, caché dans les bois de l’Oise

Bière artisanale & foodtrucks locaux

Un camping sur place

Et plein d’autres surprises

▬▬ COMMENT VENIR ? ▬▬

Un réseau de navettes desservira les gares locales et certains points aux alentours pour vous acheminer sereinement jusqu’au parc du Temple. Plus d’infos à venir très bientôt !

Plusieurs types de billets sont dispos, dont un billet de soutien, pour celles et ceux qui souhaitent faire pousser le projet avec nous.

On a hâte de vous y retrouver !

–> Prenez votre place maintenant et rejoignez l’aventure BETTER’RAVE !

Gagnez vos entrées !

L’Office de Tourisme Chantilly-Senlis et Better’Rave vous proposent un tirage au sort pour tenter deux billets d’accès au festival.

Règlement ci-dessous. .

Parc du Temple Mortefontaine 60128 Oise Hauts-de-France

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English :

Get ready for a different kind of party, for a weekend of music in the heart of the Oise forests. We invite you to celebrate music and collective energy with artists we love, who share our values and will delight your ears.

L’événement Better’Rave Festival à Mortefontaine Mortefontaine a été mis à jour le 2025-06-27 par Chantilly-Senlis Tourisme