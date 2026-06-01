Morty Jazz Festival, Jardin de la Mairie – Mortefontaine, Mortefontaine

Morty Jazz Festival 24 et 25 juillet Jardin de la Mairie – Mortefontaine Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T00:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-25T00:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00

Le Morty Jazz Festival, ex-Songes d’une Nuit de jazz aka « plus petit festival de jazz de France », se déroule en plein air. Organisé par des jeunes de Feigneux (dans l’Oise) et Mortefontaine (dans l’Aisne), à environ 1h de Paris, il privilégie des groupes régionaux.

Des concerts gratuits sont programmés en centre-ville ou sur les marchés, mais aussi un stage de jazz, une jam session et des animations. Pour se ravitailler entre deux concerts, des pizzas au feu de bois, hamburgers maison, plats végétariens bières artisanales sont proposés. Le nec plus ultra: on peut assister aux concerts confortablement installés dans des canapés !

Jardin de la Mairie – Mortefontaine 18 Rue Corot, 60128 Mortefontaine Mortefontaine 60128 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mortyjazz.wordpress.com/ »}]

Des concerts gratuits programmés en centre-ville ou sur les marchés, mais aussi un stage de jazz, Musique Jazz

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