Morvan Artistique GARE D’ART.12 EXPOSITION D’ART Route du Tulipier Brassy
Morvan Artistique GARE D’ART.12 EXPOSITION D’ART Route du Tulipier Brassy samedi 25 juillet 2026.
Morvan Artistique
GARE D’ART.12
EXPOSITION D’ART
Route du Tulipier GARE DE RAZOU Brassy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Morvan Artistique est un collectif d’artistes crée en 2008 d’origines et de disciplines différentes travaillant dans le Morvan.
Morvan Artistique est le trait d’union entre les artistes-adhérents, la région du Morvan, où ceux-ci ont fait le choix de vivre et les formes d’art développées en son sein.
L’association organise des expositions collectives, proposant aux artistes des lieux variés, couplés avec des événements locaux ou des thématiques de travail.
Chaque artiste qui expose collectivement a ainsi la possibilité de se faire connaître individuellement.
Le collectif rassemble ses adhérents dans des réunions conviviales afin qu’ils puissent y partager leurs expériences, leurs contacts, leurs idées, leurs savoirs et savoir-faire et y savourer le plaisir d’être ensemble. .
Route du Tulipier GARE DE RAZOU Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Josemieke.segers@orange.fr
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English : Morvan Artistique
GARE D’ART.12
EXPOSITION D’ART
L’événement Morvan Artistique
GARE D’ART.12
EXPOSITION D’ART Brassy a été mis à jour le 2026-03-27 par Nièvre Attractive
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