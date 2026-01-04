Morvan Artistique GARE D’ART.12 EXPOSITION D’ART Route du Tulipier Brassy

Morvan Artistique

GARE D’ART.12

EXPOSITION D’ART

Route du Tulipier GARE DE RAZOU Brassy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Morvan Artistique est un collectif d’artistes crée en 2008 d’origines et de disciplines différentes travaillant dans le Morvan.

Morvan Artistique est le trait d’union entre les artistes-adhérents, la région du Morvan, où ceux-ci ont fait le choix de vivre et les formes d’art développées en son sein.

L’association organise des expositions collectives, proposant aux artistes des lieux variés, couplés avec des événements locaux ou des thématiques de travail.

Chaque artiste qui expose collectivement a ainsi la possibilité de se faire connaître individuellement.

Le collectif rassemble ses adhérents dans des réunions conviviales afin qu’ils puissent y partager leurs expériences, leurs contacts, leurs idées, leurs savoirs et savoir-faire et y savourer le plaisir d’être ensemble. .

Route du Tulipier GARE DE RAZOU Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Josemieke.segers@orange.fr

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English : Morvan Artistique

GARE D’ART.12

EXPOSITION D’ART

L’événement Morvan Artistique

GARE D’ART.12

EXPOSITION D’ART Brassy a été mis à jour le 2026-03-27 par Nièvre Attractive