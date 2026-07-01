MORVAN – Balade crépusculaire à l’observatoire du petit lac de Pannecière, Chaumard, Chaumard

Informations pratiques

MORVAN – Balade crépusculaire à l’observatoire du petit lac de Pannecière Jeudi 9 juillet, 21h00 Chaumard Nièvre

Gratuit, inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T21:00:00+02:00 – 2026-07-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T21:00:00+02:00 – 2026-07-09T23:00:00+02:00

Jeudi 9 juillet : Balade crépusculaire à l’observatoire du petit lac de Pannecière

Le soleil se couche sur la vallée de l’Yonne, ses paysages de bocage et de forêt. Du haut du barrage, profitez des lumières du crépuscule et découvrez le plus grand lac de Bourgogne ! Marche d’approche jusqu’à l’étang réservoir et son poste d’observation pour une initiation à l’ornithologie, en espérant que nos amis à plumes ne soient pas trop timides…

Réserve Internationale de Ciel Étoilé Morvan

Chaumard

️ De 21h00 à 23h00

Conseillé à partir de 12 ans

Longueur de la balade : 2.5 km

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, une lampe torche et de l’eau.

Nos amis les chiens ne sont pas autorisés

️ Gratuit

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Inscription obligatoire:

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/cWBXZWbKdTzL9ZRSnpWc956n

✉ contact@parcdumorvan.org

☎ 03 86 78 79 57

Clôture des inscriptions : Mercredi 8 juillet – midi

Chaumard 58230 Chaumard Chaumard 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/cWBXZWbKdTzL9ZRSnpWc956n »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 78 79 57 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@parcdumorvan.org »}] [{« link »: « https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/cWBXZWbKdTzL9ZRSnpWc956n »}, {« link »: « mailto:contact@parcdumorvan.org »}] https://www.parcdumorvan.org/evenement/balade-crepusculaire-a-lobservatoire-du-petit-lac-de-panneciere-4/

Marche d’approche jusqu’à l’étang réservoir et son poste d’observation pour une initiation à l’ornithologie, en croisant les doigts pour faire de belles observations ! RICE Morvan