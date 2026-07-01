MORVAN – Balade nocturne et observation des étoiles à Saint-Germain de Modéon, 21530 Saint-Germain-de-Modéon, Saint-Germain-de-Modéon
samedi 11 juillet 2026 · 21530 Saint-Germain-de-Modéon · Saint-Germain-de-Modéon
Informations pratiques
MORVAN – Balade nocturne et observation des étoiles à Saint-Germain de Modéon Samedi 11 juillet, 21h30 21530 Saint-Germain-de-Modéon Côte-d’Or
Gratuit, sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T21:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:29:00+02:00
Fin : 2026-07-11T21:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:29:00+02:00
Samedi 11 juillet : Balade nocturne à Saint-Germain de Modéon
Partez sur les chemins de St Modéon et plongez dans la voie lactée avec l’équipe de la Société d’Astronomie de Bourgogne !
En cas de mauvais temps, la séance d’observation qui suit la balade sera remplacée par une animation en salle.
En partenariat avec l’association du patrimoine Mundaunien
Saint-Germain de Modéon
️ Départ de la balade à 21h30
Conseillé à partir de 8 ans
️ Gratuit
longueur de la balade : 4 km
Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, merci pour votre compréhension
☔️Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, une lampe torche
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.
Inscription : https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/EzzLW43egPYpbqTYwnE43D3X
ou bien :
✉ contact@parcdumorvan.org
☎ 03 86 78 79 57
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Balade sur les chemins et dans la voie lactée avec la Société d’Astronomie de Bourgogne ! RICE Morvan