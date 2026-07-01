MORVAN – Balade nocturne et observation des étoiles à Saint-Germain de Modéon, 21530 Saint-Germain-de-Modéon, Saint-Germain-de-Modéon

Informations pratiques

MORVAN – Balade nocturne et observation des étoiles à Saint-Germain de Modéon Samedi 11 juillet, 21h30 21530 Saint-Germain-de-Modéon Côte-d’Or

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T21:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:29:00+02:00

Fin : 2026-07-11T21:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:29:00+02:00

Samedi 11 juillet : Balade nocturne à Saint-Germain de Modéon

Partez sur les chemins de St Modéon et plongez dans la voie lactée avec l’équipe de la Société d’Astronomie de Bourgogne !

En cas de mauvais temps, la séance d’observation qui suit la balade sera remplacée par une animation en salle.

En partenariat avec l’association du patrimoine Mundaunien

Saint-Germain de Modéon

️ Départ de la balade à 21h30

Conseillé à partir de 8 ans

️ Gratuit

longueur de la balade : 4 km

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, merci pour votre compréhension

☔️Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, une lampe torche

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Inscription : https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/EzzLW43egPYpbqTYwnE43D3X

ou bien :

✉ contact@parcdumorvan.org

☎ 03 86 78 79 57

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Balade sur les chemins et dans la voie lactée avec la Société d’Astronomie de Bourgogne ! RICE Morvan