Mosaïque de cailloux Rue Du Prieuré Lédat

Lédat

Mosaïque de cailloux

Rue Du Prieuré Mairie Lédat Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Depuis l’Antiquité avec le chemin de César, jusqu’aux gravières du XXIe siècle, l’histoire du Lédat est

pavée de cailloux ! De toutes les formes, ils ont servi à construire routes et maisons, et à décorer les édifices. À toi d’assembler les couleurs pour créer ta propre mosaïque !

Réservation obligatoire (nombre de places limité) .

Rue Du Prieuré Mairie Lédat 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : Mosaïque de cailloux

L’événement Mosaïque de cailloux Lédat a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne