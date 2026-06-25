Mosaïque de cailloux Rue Du Prieuré Lédat
Mosaïque de cailloux Rue Du Prieuré Lédat mercredi 29 juillet 2026.
Lédat
Mosaïque de cailloux
Rue Du Prieuré Mairie Lédat Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Depuis l’Antiquité avec le chemin de César, jusqu’aux gravières du XXIe siècle, l’histoire du Lédat est
pavée de cailloux ! De toutes les formes, ils ont servi à construire routes et maisons, et à décorer les édifices. À toi d’assembler les couleurs pour créer ta propre mosaïque !
Réservation obligatoire (nombre de places limité) .
Rue Du Prieuré Mairie Lédat 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : Mosaïque de cailloux
L’événement Mosaïque de cailloux Lédat a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne