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Mosaïque de cailloux Rue Du Prieuré Lédat

Mosaïque de cailloux Rue Du Prieuré Lédat

Mosaïque de cailloux Rue Du Prieuré Lédat mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Rue Du Prieuré
Adresse
Mairie
Ville
47300 Lédat
Département
Lot-et-Garonne
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif

Lédat

Mosaïque de cailloux

Rue Du Prieuré Mairie Lédat Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Depuis l’Antiquité avec le chemin de César, jusqu’aux gravières du XXIe siècle, l’histoire du Lédat est
pavée de cailloux ! De toutes les formes, ils ont servi à construire routes et maisons, et à décorer les édifices. À toi d’assembler les couleurs pour créer ta propre mosaïque !

Réservation obligatoire (nombre de places limité)   .

Rue Du Prieuré Mairie Lédat 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60  patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : Mosaïque de cailloux

L’événement Mosaïque de cailloux Lédat a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne