Mosaïques et contes, Maison Sentex, Saint-Sever
samedi 19 septembre 2026 · Maison Sentex · Saint-Sever
Informations pratiques
Mosaïques et contes Samedi 19 septembre, 18h30, 20h30 Maison Sentex Landes
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Retrouvez le plaisir d’écouter des histoires avec les Baladins de Mauco, qui vous invitent à redécouvrir les célèbres contes de Charles Perrault dans le cadre de la maison du docteur Sentex. Un moment de partage et d’évasion, à vivre en famille ou entre amis, au fil des récits qui ont traversé les générations.
Maison Sentex 9 place de Verdun, 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 76 34 64 http://www.landes-chalosse.com Maison familiale du Docteur Sentex. Mosaïques de l’époque gallo-romaine recouvrant entièrement le sol du rez-de-chaussée et collection de faïences du XVIIIe siècle.
Il était une fois les Baladins de Mauco qui vous racontaient des contes de Charles Perrault dans la maison du docteur Sentex.
©Ville de Saint-Sever
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