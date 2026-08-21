Mosaïques et contes, Maison Sentex, Saint-Sever

Informations pratiques

Mosaïques et contes Samedi 19 septembre, 18h30, 20h30 Maison Sentex Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Retrouvez le plaisir d’écouter des histoires avec les Baladins de Mauco, qui vous invitent à redécouvrir les célèbres contes de Charles Perrault dans le cadre de la maison du docteur Sentex. Un moment de partage et d’évasion, à vivre en famille ou entre amis, au fil des récits qui ont traversé les générations.

Maison Sentex 9 place de Verdun, 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 76 34 64 http://www.landes-chalosse.com Maison familiale du Docteur Sentex. Mosaïques de l’époque gallo-romaine recouvrant entièrement le sol du rez-de-chaussée et collection de faïences du XVIIIe siècle.

Il était une fois les Baladins de Mauco qui vous racontaient des contes de Charles Perrault dans la maison du docteur Sentex.

©Ville de Saint-Sever