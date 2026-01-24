Cinéma en plein air rue Lamarque Saint-Sever
Cinéma en plein air rue Lamarque Saint-Sever mardi 25 août 2026.
Cinéma en plein air
rue Lamarque Aux Jacobins Saint-Sever Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Du cinéma en plein air, au milieu des Jacobins, c’est une occasion à ne pas manquer !
Le cinéma Média 7 se déplace, hors de ses murs dans l’abbaye bénédictine, pour rejoindre la cour du cloître des Jacobins, original et sympathique !
Ce soir programme à venir
Le cinéma Média 7 se déplace, hors de ses murs de l’abbaye bénédictine, pour rejoindre la cour du cloître des Jacobins, original et sympathique !
Du cinéma en plein air, au milieu des Jacobins, c’est une occasion à ne pas manquer !
Ce soir programme à venir .
rue Lamarque Aux Jacobins Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 43 82 media7@saintsever.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma en plein air
Open-air cinema in the middle of the Jacobins is an opportunity not to be missed!
The Média 7 cinema is moving outside its walls in the Benedictine abbey, to the courtyard of the Jacobins cloister original and friendly!
Tonight: program to come
L’événement Cinéma en plein air Saint-Sever a été mis à jour le 2026-01-22 par Landes Chalosse