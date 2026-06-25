Moscato passe à table Gare du Midi Biarritz

Biarritz

Moscato passe à table

Gare du Midi 23 avenue Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 21:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Vincent Moscato revient sur scène plus remonté que jamais et prêt à aborder tous les sujets de société, surtout ceux qu’il ne maîtrise pas !

De l’homme de Croq Magnon à l’organisation de JO, Vincent a un avis sur tout !

Entre les répliques dont il a le secret et les anecdotes vécues, il se lâche pour notre plus grand bonheur.

Il passe à table avec un menu étoilé, des explosions de rire et de la convivialité pendant tout le festin. .

Gare du Midi 23 avenue Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Moscato passe à table

L’événement Moscato passe à table Biarritz a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Biarritz