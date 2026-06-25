Moscato passe à table Gare du Midi Biarritz
Moscato passe à table Gare du Midi Biarritz vendredi 11 décembre 2026.
Biarritz
Moscato passe à table
Gare du Midi 23 avenue Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 21:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Vincent Moscato revient sur scène plus remonté que jamais et prêt à aborder tous les sujets de société, surtout ceux qu’il ne maîtrise pas !
De l’homme de Croq Magnon à l’organisation de JO, Vincent a un avis sur tout !
Entre les répliques dont il a le secret et les anecdotes vécues, il se lâche pour notre plus grand bonheur.
Il passe à table avec un menu étoilé, des explosions de rire et de la convivialité pendant tout le festin. .
Gare du Midi 23 avenue Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Moscato passe à table
L’événement Moscato passe à table Biarritz a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Biarritz
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