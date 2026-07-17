Mosquée Mantes Sud : portes ouvertes, Mosquée Mantes Sud, Mantes-la-Ville

Informations pratiques

Mosquée Mantes Sud : portes ouvertes 19 et 20 septembre Mosquée Mantes Sud Yvelines

Accessible à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Nous serons heureux de vous accueillir à la Mosquée Mantes Sud, lors de ces Journées Européennes du Patrimoine.

D’inspiration andalouse, la décoration de la Mosquée vous fera voyager dans l’espace et dans le temps : entre vitraux d’Iraq, boiserie du haut atlas, plâtre de Fès au Maroc, tapisserie de Turquie et enfin l’art de tahjart pour traiter les façades. Toutes ces techniques et savoir-faires ont été transmis de génération en génération depuis des siècles entre Asie, Moyen-Orient, Maghreb et sud de l’Europe.

C’est aussi un brassage de civilisations : de Byzance à l’aire islamique et la renaissance européenne.

La sculpture du bois et du plâtre par des artisans chevronnés a nécessité plus de deux années de travail. Ces artistes encore plus qu’artisans, ont façonné à la main des mois durant toutes ces matières pour offrir aux fidèles et aux visiteurs plus qu’un voyage, une élévation !

Venez nous rejoindre lors des portes ouvertes de la Mosquée Mantes Sud !

Mosquée Mantes Sud 10 Rue des Merisiers 78711 Mantes-la-Ville Mantes-la-Ville 78711 Yvelines Île-de-France 01 30 92 62 99 https://mosqueemantessud.fr/ La Mosquée Mantes Sud est un lieu de culte ouvert sur son environnement. Sur le plan du bâtiment le projet est conçu pour être une valeur ajoutée à l’urbanisme de la Ville par une architecture distinguée. Au niveau de ses missions, la Mosquée Mantes sud vise l’utilité publique, la rencontre et le partage. La mosquée se trouve à proximité de la gare de Mantes la Jolie.

Présence de parking

Visite commentée

©stephanekyndt