Mother Cover, Médiathèque Castagnéra, Talence

Mother Cover Vendredi 20 mars, 18h15 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T18:15:00+01:00 – 2026-03-20T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-20T18:15:00+01:00 – 2026-03-20T20:30:00+01:00

Chaque morceau de leur répertoire, issu des grands classiques de la Pop et du Rock international sont retravaillés, modifiés et truffés de clins d’œil à d’autres compositions, musiques de films, dessins animés, séries…

Chaque reprise est une surprise !

Quand un concert fusionne avec un quiz (et des bonbons à gagner pour une bonne réponse donnée) l’ambiance est assurée !

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]

Mother Cover est un groupe villenavais, né d’un duo père-fils en 2015. Leur particularité ? Vous passez deux soirées en une !