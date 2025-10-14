Mother tongue – Lucía García Pullés / Festival Trente Trente Halle des Chartrons – Bordeaux Bordeaux

Mother tongue – Lucía García Pullés / Festival Trente Trente Samedi 17 janvier 2026, 20h30 Halle des Chartrons – Bordeaux Gironde

Tarifs : plein 18€ – réduit 13€ – carte Manuf’ 13€ – carte Manuf’ réduit 10€ – infidèle 14€ – infidèle réduit 11€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-17T20:30:00+01:00 – 2026-01-17T21:10:00+01:00

Fin : 2026-01-17T20:30:00+01:00 – 2026-01-17T21:10:00+01:00

[ DANSE ]

Lucía García Pullés

– – – – – – – – –

Avec ce premier solo autofictionnel, la chorégraphe et danseuse argentine Lucía García Pullés raconte son histoire, pétrie d’expériences personnelles, de récits collectifs et d’engagements féministes. Par la répétition, la saturation et l’insistance, elle explore la transformation des gestes. Elle dévoile ainsi les strates temporelles et géographiques d’histoires de traumas et de luttes que son corps, telle une archive vivante, recèle. Essentiel dans cette quête, le son résulte d’un subtil travail organique de sa voix, mâtinée de musiques de son passé et de beats techno. Autant de couches sonores dont l’écho produit offre un espace de résonance possible avec soi-même et le monde. Avec force, l’intime s’affirme politique, et le besoin de survie rencontre la peur de disparaître.

– – – – – – – – –

sam. 17 janvier – 20h30 / 40 min – à partir de 12 ans

lieu : Halle des Chartrons, Bordeaux

dans le cadre d’un parcours danse Trente Trente (début 19h)

détails du parcours : The Aching à 19h au Marché de Lerme, Mother Tongue à 20h30 à la Halle des Chartrons, Untitled (some faggy gestures) à 20h45 à la Halle des Chartrons

dans le cadre du festival Trente Trente – Les rencontres de la forme courte

Halle des Chartrons – Bordeaux 10 Pl. du Marché Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamanufacture-cdcn.org/agenda/823-the-aching-mother-tongue-untitled-some-faggy-gestures-soiru00e9e-trente-trente »}] [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/voir-mother-tongue-lucia-garcia-pulles-sam-17-janvier-2026-halle-des-chartrons-bordeaux/?portfolioCats=38 »}]

Avec force, l’intime s’affirme politique, et le besoin de survie rencontre la peur de disparaître. danse solo

©Paul Flé