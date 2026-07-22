Informations pratiques

Pouillé-les-Côteaux

Moto cross cotellois

La gibernouille Pouillé-les-Côteaux Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Moto Cross annuel du Moto Club de la Grée le 20 septembre 2026 à partir de 10h30.

Terrain de la Gibernouille à Pouillé les Coteaux.

Entrée gratuite.

40ème edition

Boissons et restauration sur place.

Tombola. .

La gibernouille Pouillé-les-Côteaux 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 49 56

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English :

Annual Motocross Event hosted by the Moto Club de la Gr%E9e on September 20, 2026, starting at 10:30 a.m.

L’événement Moto cross cotellois Pouillé-les-Côteaux a été mis à jour le 2026-07-22 par ADT44