Moto cross cotellois Pouillé-les-Côteaux
dimanche 20 septembre 2026 · Pouillé-les-Côteaux
Informations pratiques
Pouillé-les-Côteaux
Moto cross cotellois
La gibernouille Pouillé-les-Côteaux Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Moto Cross annuel du Moto Club de la Grée le 20 septembre 2026 à partir de 10h30.
Terrain de la Gibernouille à Pouillé les Coteaux.
Entrée gratuite.
40ème edition
Boissons et restauration sur place.
Tombola. .
La gibernouille Pouillé-les-Côteaux 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 49 56
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English :
Annual Motocross Event hosted by the Moto Club de la Gr%E9e on September 20, 2026, starting at 10:30 a.m.
L’événement Moto cross cotellois Pouillé-les-Côteaux a été mis à jour le 2026-07-22 par ADT44