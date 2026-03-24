Moto Cross

La Brionne Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Moto Cross organisé par MC La Brionne.

+ de 300 pilotes attendus !

Buvette, restauration. .

La Brionne 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine mclabrionne@gmail.com

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English : Moto Cross

L’événement Moto Cross La Brionne a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Grand Guéret