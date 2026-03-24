Moto Cross La Brionne
Moto Cross La Brionne vendredi 8 mai 2026.
Moto Cross
La Brionne Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Moto Cross organisé par MC La Brionne.
+ de 300 pilotes attendus !
Buvette, restauration. .
La Brionne 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine mclabrionne@gmail.com
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English : Moto Cross
L’événement Moto Cross La Brionne a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Grand Guéret