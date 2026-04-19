Motocross Championnat de France et Bretagne Plounérin
Motocross Championnat de France et Bretagne Plounérin samedi 30 mai 2026.
Plounérin
Motocross Championnat de France et Bretagne
Triagoz Moto Club Plounérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Samedi 30 13h15: épreuves du Championnat de Bretagne Vétérans, Trophée Vintage “Performances Moto” (motos anciennes) et Trophée Club “Elite Moto”.
Dimanche 31 8h épreuves de la Coupe de France National 125cc, Championnat de Bretagne MX Breizh et féminin. .
Triagoz Moto Club Plounérin 22780 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Motocross Championnat de France et Bretagne Plounérin a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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