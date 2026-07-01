AGENDA · Saint-Secondin
Motocross Saint-Secondin
dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Secondin
Informations pratiques
Saint-Secondin
Motocross
Saint-Secondin Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
MOTOCROSS, trophées régionaux
Bar sandwichs parking .
Saint-Secondin 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine mc-saintsecondin@outlook.fr
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English : Motocross
L’événement Motocross Saint-Secondin a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou