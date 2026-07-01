UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Secondin

Motocross Saint-Secondin

dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Secondin

Motocross Saint-Secondin

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Ville
86350 Saint-Secondin
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Saint-Secondin

Motocross

Saint-Secondin Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

MOTOCROSS, trophées régionaux
Bar sandwichs parking   .

Saint-Secondin 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine   mc-saintsecondin@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Motocross

L’événement Motocross Saint-Secondin a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou