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Motocross route d’Eyburie Uzerche

dimanche 4 octobre 2026 · route d'Eyburie · Uzerche

Motocross route d’Eyburie Uzerche

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
route d'Eyburie
Adresse
Terrain de motocross
Ville
19140 Uzerche
Département
Corrèze
Tarif

Uzerche

Motocross

route d’Eyburie Terrain de motocross Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Championnat de ligue Nouvelle-Aquitaine
Mini croos 85cc, 125cc, open 250-450cc, finale challenge MX 19.
Restauration et buvette sur place tout au long de la journée.
Entrée gratuite.   .

route d’Eyburie Terrain de motocross Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   mcuzerchois19@orange.fr

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English : Motocross

L’événement Motocross Uzerche a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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