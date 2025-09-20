Motocross route d’Eyburie Uzerche
dimanche 4 octobre 2026 · route d'Eyburie · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Motocross
route d’Eyburie Terrain de motocross Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Championnat de ligue Nouvelle-Aquitaine
Mini croos 85cc, 125cc, open 250-450cc, finale challenge MX 19.
Restauration et buvette sur place tout au long de la journée.
Entrée gratuite. .
route d’Eyburie Terrain de motocross Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mcuzerchois19@orange.fr
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English : Motocross
L’événement Motocross Uzerche a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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