Motocross route d’Eyburie Uzerche

Informations pratiques

Uzerche

Motocross

route d’Eyburie Terrain de motocross Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Championnat de ligue Nouvelle-Aquitaine

Mini croos 85cc, 125cc, open 250-450cc, finale challenge MX 19.

Restauration et buvette sur place tout au long de la journée.

Entrée gratuite. .

route d’Eyburie Terrain de motocross Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mcuzerchois19@orange.fr

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English : Motocross

L’événement Motocross Uzerche a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze