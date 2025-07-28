Mouche bis repetita MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges
Mouche bis repetita MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges mardi 24 février 2026.
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24
2026-02-24
À partir de 3 ans.
Pièce pour 2 danseurs.ses et 2 musiciens.
Création en novembre 2021 au Festival Trafik, Bergerac.
Carole Vergne & Hugo Dayot, scénographie, vidéos & images animées.
Dans un champ de fleurs toutes douces, toutes blanches, elle et lui virevoltent. Il et elle ont l’air de
n’avoir qu’un seul corps et plein de pattes ! On les voit battre des ailes en faisant des ronds avec
leurs dos. Dans ce spectacle imagé, si accueillant, l’ambiance est à la poésie et à la rêverie.
Mouche bis répétitia se regarde comme on lit l’histoire du soir avec minutie, avec une petite voix, avec engouement.
> Séances scolaires mar. 24/02 à 10h et 14h30. .
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
