Mouche bis repetita MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges

2026-02-24

2026-02-24

2026-02-24

À partir de 3 ans.

Pièce pour 2 danseurs.ses et 2 musiciens.

Création en novembre 2021 au Festival Trafik, Bergerac.

Carole Vergne & Hugo Dayot, scénographie, vidéos & images animées.

Dans un champ de fleurs toutes douces, toutes blanches, elle et lui virevoltent. Il et elle ont l’air de

n’avoir qu’un seul corps et plein de pattes ! On les voit battre des ailes en faisant des ronds avec

leurs dos. Dans ce spectacle imagé, si accueillant, l’ambiance est à la poésie et à la rêverie.

Mouche bis répétitia se regarde comme on lit l’histoire du soir avec minutie, avec une petite voix, avec engouement.

> Séances scolaires mar. 24/02 à 10h et 14h30. .

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

