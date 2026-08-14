Moul’1 Comedy club Tom Baldetti Duppigheim

Informations pratiques

Duppigheim

Moul’1 Comedy club Tom Baldetti

230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-10 18:30:00

fin : 2026-11-10 23:45:00

Date(s) :

2026-11-10

Le Moul’1 Comedy Club continue d’écrire son histoire et s’impose progressivement comme l’un des nouveaux rendez-vous incontournables du stand-up en Alsace.

Pour cette nouvelle édition, Tom Baldetti débarque pour la première fois au Moul’1 Comedy Club, accompagné de Yassir BNF, pour une soirée qui s’annonce déjà mémorable.

Le Moul’1 Comedy Club, c’est bien plus qu’un spectacle. C’est une expérience à part entière une salle intimiste, une proximité rare avec les artistes, une ambiance chaleureuse et conviviale, et cette sensation unique de vivre le stand-up au plus près de ceux qui le font.

Avant le spectacle, profitez pleinement de l’univers du Moul’1, de son ambiance, de sa restauration et de ses espaces pensés pour prolonger la soirée bien après les derniers applaudissements.

Une seule certitude les rires vont une nouvelle fois résonner à Duppigheim.

Réservez votre soirée Tom Baldetti arrive pour la première fois au Moul’1 Comedy Club… et les places risquent de partir très vite !

Le Moul’1 Comedy Club l’humour au plus près des artistes, dans une ambiance unique en Alsace.

Catégories de placement

Pack premium

Placement en rangées 2, 3 et 4 avec buffet apéritif (salé et sucré) dans le salon privatif, ainsi qu’1 soft et 1 coupe de crémant.

Pack prestige

Placement en rangées 5 avec buffet apéritif (salé et sucré) dans le salon privatif, ainsi qu’1 soft et 1 coupe de crémant.

Pack standard Placement libre dans le reste de la salle.

Restauration (Bao et Pad Thaï) et boissons à la carte disponibles au bar.

Programme de la soirée

18h30 ouverture des portes et du bar

18h30-19h15 Buffet apéritif ( uniquement pack premium et prestige)

20h Début du spectacle avec Tom Baldetti et d’autres humoristes

23h30 Soirée LEANDBACK Attention le prix du billet ne comprend pas l’entrée à la soirée .

230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr

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English :

L’événement Moul’1 Comedy club Tom Baldetti Duppigheim a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig