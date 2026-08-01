French Riviera avec Dj Mike au Moul’1 Duppigheim
samedi 29 août 2026 · Duppigheim
Informations pratiques
Duppigheim
French Riviera avec Dj Mike au Moul’1
230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-30 23:59:00
Date(s) :
2026-08-29
Venez vivre une soirée FRENCH RIVIERA avec Dj Mike Drop au Moul’1 restaurant.
Venez vivre une soirée FRENCH RIVIERA avec Dj Mike Drop au Moul’1 restaurant. .
230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr
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English :
Come experience a FRENCH RIVIERA night with DJ Mike Drop at Moul’1 restaurant.
L’événement French Riviera avec Dj Mike au Moul’1 Duppigheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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