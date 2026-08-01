Le grand cabaret du Moul’1 restaurant Duppigheim
samedi 8 août 2026 · Duppigheim
Informations pratiques
Duppigheim
Le grand cabaret du Moul’1 restaurant
230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
DJ APEX ET .LES PERFORMERS DU MOUL’1 vous donnent rendez vous pour sa grande soirée CABARET by Moul’1.
DJ APEX ET .LES PERFORMERS DU MOUL’1 vous donnent rendez vous pour sa grande soirée CABARET by Moul’1. .
230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr
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English :
DJ APEX AND THE MOUL’1 PERFORMERS invite you to join them for the big CABARET by Moul’1 night.
L’événement Le grand cabaret du Moul’1 restaurant Duppigheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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