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AGENDA · Duppigheim

Le grand cabaret du Moul’1 restaurant Duppigheim

samedi 8 août 2026 · Duppigheim

Le grand cabaret du Moul’1 restaurant Duppigheim

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
230 rue du moulin
Ville
67120 Duppigheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Duppigheim

Le grand cabaret du Moul’1 restaurant

230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

DJ APEX ET .LES PERFORMERS DU MOUL’1 vous donnent rendez vous pour sa grande soirée CABARET by Moul’1.
DJ APEX ET .LES PERFORMERS DU MOUL’1 vous donnent rendez vous pour sa grande soirée CABARET by Moul’1.   .

230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62  contact@le-moul1.fr

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English :

DJ APEX AND THE MOUL’1 PERFORMERS invite you to join them for the big CABARET by Moul’1 night.

L’événement Le grand cabaret du Moul’1 restaurant Duppigheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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