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AGENDA · Le Compas

Moules-Frites à volonté Salle des fêtes Le Compas

samedi 15 août 2026 · Salle des fêtes · Le Compas

Moules-Frites à volonté Salle des fêtes Le Compas

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Le Theil 23700 LE COMPAS
Ville
23700 Le Compas
Département
Creuse
Tarif
10 10 Tarif réduit

Le Compas

Moules-Frites à volonté

Salle des fêtes Le Theil 23700 LE COMPAS Le Compas Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Moules frites à volonté!
Réservation avant le 10 Août 06 38 35 88 73   .

Salle des fêtes Le Theil 23700 LE COMPAS Le Compas 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 35 88 73 

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English : Moules-Frites à volonté

L’événement Moules-Frites à volonté Le Compas a été mis à jour le 2026-07-28 par Marche et Combraille en Aquitaine