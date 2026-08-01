Moules-Frites à volonté Salle des fêtes Le Compas

samedi 15 août 2026 · Salle des fêtes · Le Compas

Informations pratiques

Le Compas

Moules-Frites à volonté

Salle des fêtes Le Theil 23700 LE COMPAS Le Compas Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Moules frites à volonté!

Réservation avant le 10 Août 06 38 35 88 73 .

Salle des fêtes Le Theil 23700 LE COMPAS Le Compas 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 35 88 73

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English : Moules-Frites à volonté

L’événement Moules-Frites à volonté Le Compas a été mis à jour le 2026-07-28 par Marche et Combraille en Aquitaine