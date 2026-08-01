AGENDA · Le Compas
Moules-Frites à volonté Salle des fêtes Le Compas
samedi 15 août 2026 · Salle des fêtes · Le Compas
Informations pratiques
Le Compas
Moules-Frites à volonté
Salle des fêtes Le Theil 23700 LE COMPAS Le Compas Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Moules frites à volonté!
Réservation avant le 10 Août 06 38 35 88 73 .
Salle des fêtes Le Theil 23700 LE COMPAS Le Compas 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 35 88 73
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English : Moules-Frites à volonté
L’événement Moules-Frites à volonté Le Compas a été mis à jour le 2026-07-28 par Marche et Combraille en Aquitaine