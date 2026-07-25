Moules Frites à volonté Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
dimanche 2 août 2026 · Bar Le Hangar · Mailley-et-Chazelot
Informations pratiques
Mailley-et-Chazelot
Moules Frites à volonté
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Soirée moules/frites à volonté
Tarif 20€
Sur réservation au 0962526406
Dimanche 2 août, à partir de 19h
Lieu Bar Le Hangar, 19b rue de la fontaine .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 24 79 63 lecamamag@outlook.fr
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English : Moules Frites à volonté
L’événement Moules Frites à volonté Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE