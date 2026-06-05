Rieux

Moules frites feu d artifice

Parc du chateau Rieux Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

C’est sur le site de RIEUX par un repas moules frites au parc du château que débuteront les festivités

A l’issue du repas le groupe NUIT de FOLIE se chargera de l’animation. C’est une formation type DJ proposant un répertoire varié pour faire danser toutes les générations.

Leurs styles vont du rétro aux musiques actuelles en passant par les années 80, le rock, le zouk, le disco, et les tubes incontournables.

Le groupe ambiance les soirées festives depuis plus de 15 ans sur le pays de Redon.

Feu d artifice à partir de 23H00.

En cas d’intempéries le repas, ainsi que la soirée pourront se dérouler à la salle de sports.

Retransmission envisagée si match coupe du monde avec équipe de France. .

Parc du chateau Rieux 56350 Morbihan Bretagne +33 7 50 72 90 65

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English :

L’événement Moules frites feu d artifice Rieux a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE REDON