Informations pratiques

Montbazin

MOULIN DE JUFFET — VISITE GUIDÉE ET RESTAURATION

850 Avenue de la Gare Montbazin Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Moulin de Juffet de Montbazin ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite guidée de ce moulin historique avec restauration sur place, les samedi et dimanche.

Le Moulin de Juffet de Montbazin ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite guidée de ce moulin historique avec restauration sur place, les samedi et dimanche. .

850 Avenue de la Gare Montbazin 34560 Hérault Occitanie

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English :

Will the Moulin de Juffet in Montbazin open its doors for the 2026 European Heritage Days? Guided tours of this historic mill, featuring on-site dining, are available on Saturdays and Sundays.

L’événement MOULIN DE JUFFET — VISITE GUIDÉE ET RESTAURATION Montbazin a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau