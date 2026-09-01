MOULIN DE JUFFET — VISITE GUIDÉE ET RESTAURATION Montbazin
samedi 19 septembre 2026 · Montbazin
Informations pratiques
Montbazin
MOULIN DE JUFFET — VISITE GUIDÉE ET RESTAURATION
850 Avenue de la Gare Montbazin Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le Moulin de Juffet de Montbazin ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite guidée de ce moulin historique avec restauration sur place, les samedi et dimanche.
Le Moulin de Juffet de Montbazin ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite guidée de ce moulin historique avec restauration sur place, les samedi et dimanche. .
850 Avenue de la Gare Montbazin 34560 Hérault Occitanie
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English :
Will the Moulin de Juffet in Montbazin open its doors for the 2026 European Heritage Days? Guided tours of this historic mill, featuring on-site dining, are available on Saturdays and Sundays.
L’événement MOULIN DE JUFFET — VISITE GUIDÉE ET RESTAURATION Montbazin a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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