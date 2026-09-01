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AGENDA · Montbazin

MOULIN DE JUFFET — VISITE GUIDÉE ET RESTAURATION Montbazin

samedi 19 septembre 2026 · Montbazin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
850 Avenue de la Gare
Ville
34560 Montbazin
Département
Hérault
Tarif

Montbazin

MOULIN DE JUFFET — VISITE GUIDÉE ET RESTAURATION

850 Avenue de la Gare Montbazin Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Le Moulin de Juffet de Montbazin ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite guidée de ce moulin historique avec restauration sur place, les samedi et dimanche.
Le Moulin de Juffet de Montbazin ouvre ses portes pour les JEP 2026 — visite guidée de ce moulin historique avec restauration sur place, les samedi et dimanche.   .

850 Avenue de la Gare Montbazin 34560 Hérault Occitanie  

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English :

Will the Moulin de Juffet in Montbazin open its doors for the 2026 European Heritage Days? Guided tours of this historic mill, featuring on-site dining, are available on Saturdays and Sundays.

L’événement MOULIN DE JUFFET — VISITE GUIDÉE ET RESTAURATION Montbazin a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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