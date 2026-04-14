Moulin de Kerbroué, Moulin de Kerbroué, La Turballe

Moulin de Kerbroué 27 et 28 juin Moulin de Kerbroué Loire-Atlantique

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Le Moulin de Kerbroué a été construit au 18ème siècle, il fête cette année ses 280 ans. C’est un des derniers survivants dans la région, Il a travaillé jusqu’en 1969. Racheté par la ville et rénové il fonctionne et fabrique à nouveau de la farine.

La visite des 4 niveaux permet de découvrir le mécanisme en mouvement qui écrase le grain pour en extraire la farine.

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Le Moulin de Kerbroué a été construit au 18e siècle, il fête cette année ses 280 ans. C’est un des derniers survivants dans la région, Rénové en 2004 il fonctionne et fabrique à nouveau de la farine. moulin kerbroue

Collection Au Gré des Vents