Moulin de Kerbroué, Moulin de Kerbroué, La Turballe
Moulin de Kerbroué, Moulin de Kerbroué, La Turballe samedi 27 juin 2026.
Moulin de Kerbroué 27 et 28 juin Moulin de Kerbroué Loire-Atlantique
Participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Le Moulin de Kerbroué a été construit au 18ème siècle, il fête cette année ses 280 ans. C’est un des derniers survivants dans la région, Il a travaillé jusqu’en 1969. Racheté par la ville et rénové il fonctionne et fabrique à nouveau de la farine.
La visite des 4 niveaux permet de découvrir le mécanisme en mouvement qui écrase le grain pour en extraire la farine.
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Le Moulin de Kerbroué a été construit au 18e siècle, il fête cette année ses 280 ans. C’est un des derniers survivants dans la région, Rénové en 2004 il fonctionne et fabrique à nouveau de la farine. moulin kerbroue
Collection Au Gré des Vents
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