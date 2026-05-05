Moulin de Séréac Vendredi 26 juin, 14h30, 16h00 Moulin de Séréac Morbihan

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T16:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

L’histoire du moulin racontée par la propriétaire actuelle

2 Visites guidées permettent de voir le mécanisme sous toiture qui a été conservé

Exposition photos sur la dernière restauration du moulin achevée en 2021

Moulin de Séréac Moulin de Séréac Lantiern 56190 Morbihan Bretagne

L’histoire du moulin de Séréac Moulin petit pied Système Berton

Christelle LE MEDEC