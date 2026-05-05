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Moulin de Séréac, Moulin de Séréac, Lantiern

Moulin de Séréac, Moulin de Séréac, Lantiern

Moulin de Séréac, Moulin de Séréac, Lantiern vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Moulin de Séréac

Adresse : Moulin de Séréac

Ville : 56190 Lantiern

Département : Morbihan

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : Gratuit

Moulin de Séréac Vendredi 26 juin, 14h30, 16h00 Moulin de Séréac Morbihan

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T16:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

L’histoire du moulin racontée par la propriétaire actuelle
2 Visites guidées permettent de voir le mécanisme sous toiture qui a été conservé
Exposition photos sur la dernière restauration du moulin achevée en 2021

Moulin de Séréac Moulin de Séréac Lantiern 56190 Morbihan Bretagne
L’histoire du moulin de Séréac Moulin petit pied Système Berton

Christelle LE MEDEC