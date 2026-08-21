UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Eteaux

Moulin des Damets, Moulin des Damets, Eteaux

dimanche 20 septembre 2026 · Moulin des Damets · Eteaux

Moulin des Damets, Moulin des Damets, Eteaux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin des Damets
Adresse
Route de Bellecombe 74800 Etaux
Ville
74800 Eteaux
Département
Haute-Savoie

Moulin des Damets Dimanche 20 septembre, 14h00 Moulin des Damets Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

C’est un petit bijou inattendu qui vous attend tout au bout de la route, à l’orée du bois ! Le vestige d’un ancien moulin à grain, construit par Jean-François Rosset en 1775, est en cours de rénovation : les propriétaires ont à cœur de préserver et transmettre ce patrimoine familial.

Moulin des Damets Route de Bellecombe 74800 Etaux Eteaux 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
C’est un petit bijou inattendu qui vous attend tout au bout de la route, à l’orée du bois ! Le vestige d’un ancien moulin à grain, construit par Jean-François Rosset en 1775, est en cours de : les à…

@Sophie Critin

À voir aussi à Eteaux (Haute-Savoie)