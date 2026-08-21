Moulin des Damets, Moulin des Damets, Eteaux
dimanche 20 septembre 2026 · Moulin des Damets · Eteaux
Informations pratiques
Moulin des Damets Dimanche 20 septembre, 14h00 Moulin des Damets Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
C’est un petit bijou inattendu qui vous attend tout au bout de la route, à l’orée du bois ! Le vestige d’un ancien moulin à grain, construit par Jean-François Rosset en 1775, est en cours de rénovation : les propriétaires ont à cœur de préserver et transmettre ce patrimoine familial.
Moulin des Damets Route de Bellecombe 74800 Etaux Eteaux 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
C’est un petit bijou inattendu qui vous attend tout au bout de la route, à l’orée du bois ! Le vestige d’un ancien moulin à grain, construit par Jean-François Rosset en 1775, est en cours de : les à…
@Sophie Critin
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