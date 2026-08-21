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Moulin du Châtelet, Le moulin du Châtelet, Cornier

samedi 19 septembre 2026 · Le moulin du Châtelet · Cornier

Moulin du Châtelet, Le moulin du Châtelet, Cornier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le moulin du Châtelet
Adresse
Le Châtelet 74800 Cornier
Ville
74800 Cornier
Département
Haute-Savoie

Moulin du Châtelet 19 et 20 septembre Le moulin du Châtelet Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce moulin est exceptionnellement ouvert au public. Chaque année à la fin de l’hiver, des bénévoles passionnés font tourner sa roue à aubes grâce à l’eau d’un étang afin de produire de l’huile de noix pour les particuliers. Présentation des moulins à huile et à grain, mise en route de la scierie pour les démonstrations et vente d’huile de noix pressée pour l’occasion.

Le moulin du Châtelet Le Châtelet 74800 Cornier Cornier 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Ce moulin est exceptionnellement ouvert au public. Chaque année à la fin de l’hiver, des bénévoles passionnés font tourner sa roue à aubes grâce à l’eau d’un étang afin de produire de l’huile de noix…

@Yves Mino

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