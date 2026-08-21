Moulin du Châtelet, Le moulin du Châtelet, Cornier

Informations pratiques

Moulin du Châtelet 19 et 20 septembre Le moulin du Châtelet Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce moulin est exceptionnellement ouvert au public. Chaque année à la fin de l’hiver, des bénévoles passionnés font tourner sa roue à aubes grâce à l’eau d’un étang afin de produire de l’huile de noix pour les particuliers. Présentation des moulins à huile et à grain, mise en route de la scierie pour les démonstrations et vente d’huile de noix pressée pour l’occasion.

Le moulin du Châtelet Le Châtelet 74800 Cornier Cornier 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce moulin est exceptionnellement ouvert au public. Chaque année à la fin de l’hiver, des bénévoles passionnés font tourner sa roue à aubes grâce à l’eau d’un étang afin de produire de l’huile de noix…

@Yves Mino