Moulin du Pont Godalin, Moulin du Pont Godalin, Sion-les-Mines
dimanche 20 septembre 2026 · Moulin du Pont Godalin · Sion-les-Mines
Informations pratiques
Moulin du Pont Godalin Dimanche 20 septembre, 10h00 Moulin du Pont Godalin Loire-Atlantique
Entrée libre, contact : 06 31 84 82 45
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Situé au bord de la Chère, ce moulin à eau a cessé son activité industrielle en 1968 mais continue à produire de la farine de blé noir pour le plus grand plaisir de ses visiteurs. L’association de Sauvegarde du Moulin du Pont-Godalin vous invite à découvrir ce moulin à eau et à assister à la fabrication et à la vente de pains, gâteaux, galettes, crêpes, farine de blé noir et cidre.
– La visite est libre et comprend le vieux moulin et ses dépendances, ses abords, la roue à aubes et le musée du moulin, avec film vidéo et diaporama, exposition.
Moulin du Pont Godalin Le Pont 44590 Sion les Mines Sion-les-Mines 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 31 84 82 45
Situé au bord de la Chère, ce moulin à eau a cessé son activité industrielle en 1968 mais continue à produire de la farine de blé noir pour le plus grand plaisir de ses visiteurs. L’association de du…
moulin du pont Godalin