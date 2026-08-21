Moulin du Pont Godalin, Moulin du Pont Godalin, Sion-les-Mines

Informations pratiques

Moulin du Pont Godalin Dimanche 20 septembre, 10h00 Moulin du Pont Godalin Loire-Atlantique

Entrée libre, contact : 06 31 84 82 45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Situé au bord de la Chère, ce moulin à eau a cessé son activité industrielle en 1968 mais continue à produire de la farine de blé noir pour le plus grand plaisir de ses visiteurs. L’association de Sauvegarde du Moulin du Pont-Godalin vous invite à découvrir ce moulin à eau et à assister à la fabrication et à la vente de pains, gâteaux, galettes, crêpes, farine de blé noir et cidre.

– La visite est libre et comprend le vieux moulin et ses dépendances, ses abords, la roue à aubes et le musée du moulin, avec film vidéo et diaporama, exposition.

Moulin du Pont Godalin Le Pont 44590 Sion les Mines Sion-les-Mines 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 31 84 82 45

Situé au bord de la Chère, ce moulin à eau a cessé son activité industrielle en 1968 mais continue à produire de la farine de blé noir pour le plus grand plaisir de ses visiteurs. L’association de du…

moulin du pont Godalin