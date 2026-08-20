Informations pratiques

Spectacle « impulls » sur le site des forges de la Hunaudière Dimanche 20 septembre, 16h00 Ancienne forge de la Hunaudière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un spectacle inventif, vivant et accessible ; entre théâtre et danse pour filer drôlement la pelote de nos chimères. 122 pulls prennent un malin plaisir à se jouer de nous. Qu’ils soient de grand-mère, marins, à capuche ou tricotés main, animés par cinq artistes, ils transforment la scène en aventures rocambolesques. Les tableaux se succèdent, les histoires se devinent. Voici que les corps transformés, enturbannés dans le pull font naître des créatures déconcertantes, voire inquiétantes… Elles sont les reflets de nos pensées et de nos peurs, de nos envies et de nos fantaisies ! Jouant avec l’enveloppement, la résistance, l’élastique, les comédiens évoluent en souplesse, créant des chorégraphies rocambolesques mais au message toujours limpide. Comme une seconde peau, le vêtement du quotidien vient figurer le jugement, l’inclusion, l’indifférence, le renfermement… et l’ouverture. Un spectacle très original et attachant, une belle passerelle vers la danse contemporaine, qui nous rappelle que chacun de nous est une pièce unique.

Mise en scène : Guillaume Carrignon – Production et diffusion : Emilie Touron

Comedien.ne.s : Aurélien Mieudou, Romain Dureuth, Luna de Lamotte, en partage avec Maya Martinez, Antonella Sampieri, en partage avec Laura Ginestous, Aurel Renault en partage avec Léo Lequeche

Scénographie : Julie Roussel – Lumière : Otmane Abdesselam

Musique : Aurélien Maréchal, Mathieu Gourdon

Regards extérieurs : Mélanie Pérol, Christian Carrignon – Photographie : Brian Mathis /Kévin Nogues

Création graphique et site internet : Yannick Mytae

Coproductions et soutiens : Théâtre de Cuisine, Un Brin d’Sens, MJC de Pamiers, L’Arsenic scène conventionnée, Pôle artistique la Limonaderie, L’Estive scène national de Foix et de l’Ariège. DRAC Occitanie, Conseil régional d’Occitanie, Conseil départementale d’Ariège, Ville de Pamiers.

Ancienne forge de la Hunaudière 3 La Briqueterie, 44590 Sion-les-Mines, France Sion-les-Mines 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire La forge de la Hunaudière comporte une cheminée d’affinerie du XVIIIe siècle et une ancienne maison de maître et une maison de maître de 1825.

Un spectacle inventif, vivant et accessible ; entre théâtre et danse pour filer drôlement la pelote de nos chimères. 122 pulls prennent un malin plaisir à se jouer de nous.

©Brian Mattis