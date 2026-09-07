Exposition de Juliette Monbureau, Site des Forges de la Hunaudière 44590 Sion les mines, Sion-les-Mines

samedi 19 septembre 2026 · Site des Forges de la Hunaudière 44590 Sion les mines · Sion-les-Mines

Informations pratiques

Exposition de Juliette Monbureau 19 et 20 septembre Site des Forges de la Hunaudière 44590 Sion les mines Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition d’une artiste Juliette Monbureau

Site des Forges de la Hunaudière 44590 Sion les mines 23 La Hunaudière Sion-les-Mines 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 94 29 https://www.lesforgesdelahunaudiere.fr https://www.facebook.com/lesforgesdelahunaudiere Ancien site métallurgique qui a fonctionné de la fin XVIéme à la fin XIX7ME NOMBRESU PARKINGS SUR LE SITE

Exposition d’une artiste Juliette Monbureau

©Maisons de Maître