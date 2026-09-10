Visite commentée du Site des Forges de la Hunaudière, Site des Forges de la Hunaudière 44590 Sion les mines, Sion-les-Mines

Informations pratiques

Visite commentée du Site des Forges de la Hunaudière 19 et 20 septembre Site des Forges de la Hunaudière 44590 Sion les mines Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vous découvrirez accompagné d’une personne de l’association l’histoire industrielle du site des Forges de la Hunaudière qui fut un haut lieu de la métallugie dans le Pays de Chateaubriant de la fin XVIème à la fin.

Site des Forges de la Hunaudière 44590 Sion les mines 23 La Hunaudière Sion-les-Mines 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 94 29 https://www.lesforgesdelahunaudiere.fr https://www.facebook.com/lesforgesdelahunaudiere Ancien site métallurgique qui a fonctionné de la fin XVIéme à la fin XIX7ME NOMBRESU PARKINGS SUR LE SITE

Vous découvrirez accompagné d’une personne de l’association l’histoire industrielle du site des Forges de la Hunaudière qui fut un haut lieu de la métallugie dans le Pays de Chateaubriant de la fin à…

©Yannick Goinard