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Histoire sonore, Bibliothèque de Sion-les-Mines, Sion-les-Mines

vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque de Sion-les-Mines · Sion-les-Mines

Histoire sonore, Bibliothèque de Sion-les-Mines, Sion-les-Mines

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de Sion-les-Mines
Adresse
place du Breil 44590 Sion-les-Mines
Ville
44590 Sion-les-Mines
Département
Loire-Atlantique
Tarif
dès 7 ans

Histoire sonore Vendredi 2 octobre, 10h30 Bibliothèque de Sion-les-Mines Loire-Atlantique

dès 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:30:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T10:30:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00

Comment donner vie à une histoire ? Avec des instruments, sa voix, des objets du quotidien… Participez à la mise en sons d’un album et découvrez comment raconter une histoire autrement !

Bibliothèque de Sion-les-Mines place du Breil 44590 Sion-les-Mines Sion-les-Mines 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 96 09 https://mediatheques.cc-chateaubriant-derval.fr/accueil/sion_les_mines [{« type »: « phone », « value »: « 0240810333 »}] Bibliothèque
Biblis en folie 2026

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