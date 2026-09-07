Histoire sonore, Bibliothèque de Sion-les-Mines, Sion-les-Mines
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque de Sion-les-Mines · Sion-les-Mines
Informations pratiques
Histoire sonore Vendredi 2 octobre, 10h30 Bibliothèque de Sion-les-Mines Loire-Atlantique
dès 7 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:30:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T10:30:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00
Comment donner vie à une histoire ? Avec des instruments, sa voix, des objets du quotidien… Participez à la mise en sons d’un album et découvrez comment raconter une histoire autrement !
Bibliothèque de Sion-les-Mines place du Breil 44590 Sion-les-Mines Sion-les-Mines 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 96 09 https://mediatheques.cc-chateaubriant-derval.fr/accueil/sion_les_mines [{« type »: « phone », « value »: « 0240810333 »}] Bibliothèque
Biblis en folie 2026
©libre
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