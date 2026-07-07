Moulin en fête à Beauvoir-sur-Niort Beauvoir-sur-Niort
dimanche 23 août 2026 · Beauvoir-sur-Niort
Informations pratiques
Beauvoir-sur-Niort
Moulin en fête à Beauvoir-sur-Niort
Chemin du Moulin Beauvoir-sur-Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Préparez-vous à vivre un dimanche festif et convivial le 23 août 2026 au Moulin de Rimbault à Beauvoir-sur-Niort.
Dimanche 23 août 2026
Site du Moulin de Rimbault à Beauvoir-sur-Niort
Entrée gratuite
Venez partager une journée conviviale en famille ou entre amis dans un cadre authentique !
Au programme
Kermesse géante NOUVEAUTE
Tombola ( avec des lots de compet’)
Marché artisanal et champêtre
Cuisson du pain au feu de bois
Animations tout au long de la journée
Restauration et buvette sur place
Une belle occasion de découvrir les savoir-faire locaux, de vous amuser et de profiter d’une ambiance chaleureuse autour du moulin. .
Chemin du Moulin Beauvoir-sur-Niort 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 88 88 03
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English : Moulin en fête à Beauvoir-sur-Niort
L’événement Moulin en fête à Beauvoir-sur-Niort Beauvoir-sur-Niort a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Niort Marais Poitevin