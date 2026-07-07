Informations pratiques

Beauvoir-sur-Niort

Moulin en fête à Beauvoir-sur-Niort

Chemin du Moulin Beauvoir-sur-Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Préparez-vous à vivre un dimanche festif et convivial le 23 août 2026 au Moulin de Rimbault à Beauvoir-sur-Niort.

Dimanche 23 août 2026

Site du Moulin de Rimbault à Beauvoir-sur-Niort

Entrée gratuite

Venez partager une journée conviviale en famille ou entre amis dans un cadre authentique !

Au programme

Kermesse géante NOUVEAUTE

Tombola ( avec des lots de compet’)

Marché artisanal et champêtre

Cuisson du pain au feu de bois

Animations tout au long de la journée

Restauration et buvette sur place

Une belle occasion de découvrir les savoir-faire locaux, de vous amuser et de profiter d’une ambiance chaleureuse autour du moulin. .

Chemin du Moulin Beauvoir-sur-Niort 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 88 88 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Moulin en fête à Beauvoir-sur-Niort

L’événement Moulin en fête à Beauvoir-sur-Niort Beauvoir-sur-Niort a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Niort Marais Poitevin