Moulin Perrin – Démonstration scie et fabrication d’huile de noix, Moulin Perrin, L’Abergement-de-Varey

Informations pratiques

Moulin Perrin – Démonstration scie et fabrication d’huile de noix Dimanche 20 septembre, 10h30 Moulin Perrin Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Moulin à eau situé sur la rivière l’Oiselon à l’Abergement de Varey dont les premières traces dans les archives datent du 14e s et appartenant à la famille PERRIN depuis 7 générations.

Il est entrainé par une roue à augets de 6 m de diamètre. Les eaux de l’Oiselon sont dérivées par un canal de 350 m de long et stockées dans une réserve d’eau, visible depuis la route.

A l’origine moulin à farine, il disposait également au plus fort de son activité d’une batteuse, d’une scie à ruban et d’un moulin à huile de noix.

Des travaux de restauration (roue, réserve d’eau, moulin à huile…) sont entrepris depuis une vingtaine d’année pour continuer à faire vivre ce lieu exceptionnel du fait de ses différentes activités, de la conservation des outils et mécanismes, son ancienneté et de la possibilité de voir certains outils en fonctionnement.

Dans le cadre des journées du patrimoine dimanche 20 septembre, nous vous proposons des visites guidées de 11 à 18 h : extérieur : fonctionnement hydraulique, moulin à huile et scie (le moulin à farine non restauré n’est pas ouvert à la visite) et des démonstrations de fabrication d’huile de noix à 14 h (jusqu’à 15h30 environ) et de scie à ruban à partir de 16 h.

Il est possible de déjeuner sur place le midi (petite restauration le midi : saucisses/merguez de l’Abergement, fromages, tartes, produits locaux). Une buvette avec des produits locaux également est ouverte toute la journée.

Le moulin se situe en bord de route à l’entrée du village sur la gauche (en arrivant de Saint-Jean-le-Vieux).

Moulin Perrin 01640 Abergement de Varey L’Abergement-de-Varey 01640 Chez Goyet Ain Auvergne-Rhône-Alpes Moulin à eau situé sur la rivière l’Oiselon à l’Abergement de Varey dont les premières traces dans les archives datent du 14e siècle et appartenant à la famille PERRIN depuis 7 générations.

Il est entraîné par une roue à augets de 6 m de diamètre. Les eaux de l’Oiselon sont dérivées par un canal de 350 m de long et stockées dans une réserve d’eau.

À l’origine moulin à farine, il disposait également au plus fort de son activité d’une batteuse, d’une scie à ruban et d’un moulin à huile de noix.

Des travaux de restauration (roue, réserve d’eau, moulin à huile…) sont entrepris depuis une quinzaine d’années pour continuer à faire vivre ce lieu exceptionnel du fait de ses différentes activités, de la conservation des outils et mécanismes, son ancienneté et de la possibilité de voir certains outils en fonctionnement. Le moulin se situe en bord de route à l’entrée du village sur la gauche (en arrivant de Saint-Jean-le-Vieux).

Moulin à eau situé sur la rivière l’Oiselon à l’Abergement de Varey dont les premières traces dans les archives datent du 14e s et appartenant à la famille PERRIN depuis 7 générations.

©Moulin Perrin