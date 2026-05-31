Moulin Robin, Moulin ROBIN, Vivonne

Moulin Robin 27 et 28 juin Moulin ROBIN Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Le Moulin Robin sera ouvert toute la journée, avec des visites commentées

Moulin ROBIN 86370 Château-Larcher Vivonne 86370 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Visite du Moulin ROBIN moulin visite