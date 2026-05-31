Moulin Robin, Moulin ROBIN, Vivonne
Moulin Robin, Moulin ROBIN, Vivonne samedi 27 juin 2026.
Moulin Robin 27 et 28 juin Moulin ROBIN Vienne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Le Moulin Robin sera ouvert toute la journée, avec des visites commentées
Moulin ROBIN 86370 Château-Larcher Vivonne 86370 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Visite du Moulin ROBIN moulin visite