Moulin Thuriot Bethonvilliers
Moulin Thuriot Bethonvilliers jeudi 16 juillet 2026.
Bethonvilliers
Moulin Thuriot
Bethonvilliers Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Créée en 1730, cette entreprise familiale se transmet de père en fils depuis 7 générations. Ce moulin à rotation lente est le seul encore en activité. Découvrez ce savoir-faire ancestral et artisanal de fabrication de farines boulangères et pâtissières et ne partez pas sans ce produit du terroir local.
A partir de 15 ans.
Réservation obligatoire .
Bethonvilliers 90150 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Moulin Thuriot Bethonvilliers a été mis à jour le 2026-06-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)