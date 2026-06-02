Bethonvilliers

Moulin Thuriot

Bethonvilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Créée en 1730, cette entreprise familiale se transmet de père en fils depuis 7 générations. Ce moulin à rotation lente est le seul encore en activité. Découvrez ce savoir-faire ancestral et artisanal de fabrication de farines boulangères et pâtissières et ne partez pas sans ce produit du terroir local.

A partir de 15 ans.

Réservation obligatoire .

Bethonvilliers 90150 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Moulin Thuriot Bethonvilliers a été mis à jour le 2026-06-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)